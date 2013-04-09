В Бангладеш сотни тысяч исламистов требуют смертной казни для атеистов

В столице Бангладеш в выходные сотни тысяч мусульман приняли участие в демонстрации, требуя введения смертной казни для атеистов.

«Долгим маршем» прошли толпы радикально настроенных мусульман по улицам Дакки, призывая власти ввести принцип абсолютной веры в Аллаха, прописать эту норму в конституции, узаконить смертную казнь за критику ислама, и ввести др. нормы «в защиту ислама». В целом требования исламистов содержат 13 пунктов, пишет «Седмица» со ссылкой на kipa/apic.

Демонстрация явилась кульминационным пунктом годами длящегося в Бангладеш противостояния между исламистами и секуляристами. Конфликт обострился в начале года после нападений на блоггера-атеиста. В начале прошлой неделе в Дакке были арестованы 3 блоггера-атеиста.

В результате массовых беспорядков 1 человек погиб, десятки получили ранения. Всего в ходе столкновений на религиозной почве в Бангладеш с февраля погибли около 70 человек.

Выступления исламистов в Дакке связаны также с тем, что ведущие политики исламистской оппозиционной партии Джатаат-и-ислами, а также самой крупной оппозиционной Бангладешской националистической партии обвиняются в геноциде и насилии во время войны за освобождение от Пакистана в 1971 г. В отношении одного из лидеров Джамаат-и-ислами Делвара Хуссейна Сайеди вынесен смертный приговор.

Исламисты обвиняют правительственную партию Авами Лиг, исповедующую левые, секулярные идеи, в том, что она использует для уничтожения исламистских партий возможности трибунала, который был инициирован в 2010 г. премьер-министром Шейх Хасиной с целью расследовать преступления, совершенные в Восточном Пакистане в 1971 г.

Война за освобождение от Пакистана унесла жизни 3 млн. человек, тысячи женщин были изнасилованы. После раздела Британской Индии в 1947 г. исторический регион Бенгалия под названием Восточный Пакистан стал частью нового исламского государства Пакистан.

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