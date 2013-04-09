В Египте мусульмане забросали камнями христиан-коптов

Минимум одного человека убили и более 80 ранили в столице Египта Каире во время драки между мусульманами и христианами у коптского собора, сообщает Би-Би-Си.

Драка началась после похорон в субботу четырех христиан-коптов, погибших в столкновениях между религиозными общинами.

Очевидцы утверждают, что участников похорон забросали камнями после того, как они вышли из Собора святого Марка и скандировали лозунги против правления "Братьев-мусульман" и президента Мохаммеда Морси.

В своем заявлении президент сообщил, что в разговоре с лидером коптской церкви по телефону он осудил насилие и приказал немедленно начать расследование.