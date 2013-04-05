13 процентов американцев всерьез считают Обаму Антихристом

Социологический опрос, проведенный компанией Public Policy Polling, показал, что значительная часть американцев всерьез верит в различные теории заговора, сообщает The Daily Caller.

Результаты исследования свидетельствуют о том, что почти треть жителей США (28 процентов) полагают, что «глобальная мировая элита плетет заговор, направленный на захват власти во всем мире и установление авторитарного правления во имя Нового мирового порядка».

При этом четыре процента американцев убеждены, что руководят этим заговором прямоходящие ящеры, способные принимать человеческое обличье. В их числе, в частности, называют президента США Барака Обаму и британскую королеву Елизавету II.

Вместе с тем Обама попал и под другое подозрение. По мнению 13 процентов американских избирателей, глава государства является Антихристом — посланником Сатаны, который в конце времен будет выдавать себя за высшую силу и ненадолго объединит все страны мира.

Немногим более популярной среди американцев (14 процентов) является менее экзотическая теория о том, что в 1980-е годы ЦРУ намеренно распространяло в США крэк (курительную модификацию кокаина). Еще одиннадцать процентов верят в то, что правительство США знало о готовящейся атаке на Нью-Йорк и Вашингтон 11 сентября 2001 года.

В остальные, менее популярные теории заговора склонны верить не более 10 процентов опрошенных. Тем не менее, опрос выявил, что более половины сторонников республиканской партии не верят в глобальное потепление, а более половины демократов считают, что Джордж Буш втянул страну в войну в Ираке, зная, что там нет оружия массового поражения.

В опросе принимали участие 1247 респондентов. Статистическая погрешность выборки не превышает 2,8 процента.

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