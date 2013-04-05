Крупнейшую в мире премию присудили южноафриканскому архиепископу

Лауреату Нобелевской премии мира Десмонду Туту присудили крупнейшую религиозную премию, которую вручает Фонд Темплтона.

Темплтоновская премия присуждена почетному южноафриканскому архиепископу за то, что он «всю свою жизнь посвятил продвижению духовных принципов» и внес «исключительный вклад в создание новой, масштабной и жизнеспособной модели обоснования преимуществ религии и духовного прогресса». Сумма премии составляет около 1,7 миллиона долларов. Церемония вручения пройдет 21 мая в Лондоне.

Десмонд Туту стал известен как борец с апартеидом в ЮАР в 1970-х годах. В 1984 году он стал первым в стране чернокожим епископом. Тогда же ему присудили Нобелевскую премию мира. Туту также возглавлял Южноафриканский совет церквей и Всеафриканскую конференцию церквей, а после падения режима апартеида руководил расследованиями преступлений властей.

Темплтоновская премия была учреждена в 1972 году филантропом Джоном Темплтоном в противовес Нобелевской премии. Если последняя выдается за научные достижения, то премию Темплтона присуждают за успехи в исследовании духовной жизни. При этом вероисповедание номинантов не имеет значения, так как правила позволяют вручить премию даже атеисту. Ее первой обладательницей в 1973 году стала мать Тереза, а в 2012 году премию присудили Далай-ламе.

Сумма премии варьируется, так как, согласно уставу Фонда Темплтона, ее денежное выражение обязательно должно превышать размер Нобелевской премии, чтобы подчеркнуть большую, по мнению учредителей, ценность духовных исследований. Это позволяет фонду утверждать, что Темплтоновская премия является крупнейшей в мире не только из религиозных, но и вообще из присуждаемых частным лицам.

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