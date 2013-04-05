Салафитский шейх разрешил боевикам в Сирии насиловать женщин
01:18, 05 апреля 2013Мир
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Не принадлежащих к суннитскому исламу
Салафитский шейх Ясир аль-Аджлавни выступил в Интернете с фетвой, которая разрешает "воинам джихада" в Сирии насиловать женщин, не принадлежащих к суннитскому направлению ислама.
В своем видеообращении на сайте "YouTube" клирик определил такую категорию женщин как "мальк аль-ямин". Этот термин встречается в Коране и обозначает секс-рабынь, пишет газета "The Washington Times".
Аль-Аджлавни родился в Иордании и 17 лет живет в Сирии.
Ранее с аналогичной фетвой выступил проповедник из Саудовской Аравии Мухаммад аль-Арифи.
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