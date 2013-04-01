Венесуэльские мультипликаторы показали жизнь Уго Чавеса в раю

енесуэльский государственный телеканал ViVe выпустил в эфир мультипликационный ролик, в котором скончавшийся 5 марта президент страны Уго Чавес попадает в рай, где его ждут национальные герои вместе с известными латиноамериканскими политиками левого толка, сообщает Лента.ру.

Ролик под названием «До свиданья, команданте Чавес» («Hasta Siempre Comandante Chavez») выложен на сайте YouTube.

В ролике Чавес, одетый в свой привычный спортивный костюм цветов флага Венесуэлы, оказывается в большом саду и видит вдалеке группу людей. Присмотревшись, он узнает в них революционера Эрнесто Че Гевару, президента Чили Сальвадора Альенде, первую леди Аргентины Эву Перон, лидера национально-освободительного движения Никарагуа Аугусто Сандино, а также национальных героев Венесуэлы — генерала Симона Боливара и индейского вождя Гуаикайпуро. Чавес улыбается и идет к ним, а они улыбаются ему в ответ. На этом минутный ролик заканчивается.

Уго Чавес скончался 5 марта 2013 года от инфаркта, случившегося после нескольких операций по удалению раковых опухолей. В настоящее время обязанности главы страны исполняет Николас Мадуро. Президентские выборы назначены на 14 апреля. Главным соперником Мадуро на них станет лидер оппозиции Энрике Каприлес.