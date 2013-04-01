Венесуэльские мультипликаторы показали жизнь Уго Чавеса в раю

12:18, 01 апреля 2013
Мир
9

«До свиданья, команданте Чавес»

енесуэльский государственный телеканал ViVe выпустил в эфир мультипликационный ролик, в котором скончавшийся 5 марта президент страны Уго Чавес попадает в рай, где его ждут национальные герои вместе с известными латиноамериканскими политиками левого толка, сообщает Лента.ру.

Ролик под названием «До свиданья, команданте Чавес» («Hasta Siempre Comandante Chavez») выложен на сайте YouTube.

В ролике Чавес, одетый в свой привычный спортивный костюм цветов флага Венесуэлы, оказывается в большом саду и видит вдалеке группу людей. Присмотревшись, он узнает в них революционера Эрнесто Че Гевару, президента Чили Сальвадора Альенде, первую леди Аргентины Эву Перон, лидера национально-освободительного движения Никарагуа Аугусто Сандино, а также национальных героев Венесуэлы — генерала Симона Боливара и индейского вождя Гуаикайпуро. Чавес улыбается и идет к ним, а они улыбаются ему в ответ. На этом минутный ролик заканчивается.

Уго Чавес скончался 5 марта 2013 года от инфаркта, случившегося после нескольких операций по удалению раковых опухолей. В настоящее время обязанности главы страны исполняет Николас Мадуро. Президентские выборы назначены на 14 апреля. Главным соперником Мадуро на них станет лидер оппозиции Энрике Каприлес.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter