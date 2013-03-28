В бельгийских школах запрещены слова «Рождество» и «Пасха»

Слова «Рождество», «Пасха», «День всех святых» и даже слово «карнавал» теперь не будут употребляться в бельгийских школах. Их предписано исключить из официальных календарей, поскольку они ассоциируются с христианской религией. Каникулы теперь будут исключительно «осенние», «зимние», «для развлечений» (время карнавала) и «весенние». Соответствующий закон действует во франкоязычной части страны. Его предлагали принять уже несколько лет назад, но теперь он вошел в силу.

Еще несколько десятков лет назад Бельгия была исключительно католической страной, а теперь она последовательно отказывается от своей христианской идентичности.

В Брюсселе в минувшее Рождество даже отказались от елки на главной городской площади. Официальный мотив запрета – чтобы не оскорблять чувства мусульман, хотя мусульмане составляют лишь четверть жителей бельгийской столицы.

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