У Свидетелей Иеговы сегодня главный праздник

26 марта, после захода солнца, религиозная организация Свидетелей Иеговы будет отмечать годовщину смерти Иисуса Христа. Это главный праздник у Свидетелей Иеговы.

Главное ежегодное мероприятие Свидетелей Иеговы в Украине будет проходить в Залах царств во всех населенных пунктах страны, где есть последователи этого религиозного объединения.

Во время торжества свидетели Иеговы будут размышлять над тем, насколько важна для людей жертвенная смерть Иисуса. В этот день будет также осуществлена ​​символическая тайная вечеря.

РИСУ

Справка УНИАН

Почему Свидетелей Иеговы считают сектой? Можно прочесть ЗДЕСЬ

По данным Википедии на территории Украины свою принадлежность к организации Свидетели Иеговы подтверждают 150 887 человек.

По данным доктора философских наук Виктора Еленского, свидетели Иеговы действуют на законных основаниях во всех странах Европы. За пределами Европы Свидетели Иеговы легально действуют в США и Канаде, а также в таких разных странах, как Израиль, Иордания, Куба, Нигерия, Доминиканская республика, Кот-д’Ивуар, Эквадор, Чад, Мексика, Танзания.

Деятельность Свидетелей Иеговы запрещена в Китае, Северной Корее, Узбекистане, Туркменистане, Таджикистане, Саудовской Аравии, Иране, Ираке и ряде других стран.