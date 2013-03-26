Почти 1,5 млн. французов вышли на демонстрацию против однополых «браков»

До 1,4 млн. человек - противников легализации однополых «браков» вышли вчера на улицы Парижа, требуя вынести спорный законопроект на всенародный референдум, сообщает "Католический обозреватель".

Участники акции выразили решительный протест против принятия закона, предусматривающего «брак для всех», а также усыновление однополыми парами детей. В ближайшее время французский парламент должен провести голосование по этому законопроекту.

Комментируя огромное скопление людей, бывший министр Лоран Вокье заявил: «Если сегодня здесь собралось так много народа, это свидетельствует о том, что люди рассержены на правительство за его методы принятия подобных решений».

Демонстрация прошла на парижском проспекте Великой армии, который является продолжением Елисейских полей. На Елисейские поля манифестанты допущены не были.

Прошлая демонстрация портив «брака для всех», состоявшаяся 13 января, собрала от 340 000 до 1 млн. человек.

11 февраля французские парламентарии одобрили законопроект, и, начиная с 4 апреля, он будет обсуждаться сенаторами. Ожидается, что судьба нового закона будет решена до летних каникул.