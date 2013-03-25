На Камчатке построят 20 новых православных храмов

Глава Камчатского края Владимир Илюхин заявил, что правительством края совместно с епархией Русской Православной Церкви программа "20 храмов Камчатки".

Согласно программе, на полуострове в ближайшие годы должны быть построены 20 храмов - в каждом районном центре, а также в крупных городах с таким расчетом, чтобы храм был в шаговой доступности для жителей.

"Если мы будем поддерживать людей духовно, то у них будет желание жить, творить, трудиться, и все остальные вопросы будут решаться легче", - цитирует пресс-служба епископа Петропавловского и Камчатского Артемия.

Уже в этом году планируется завершить возведение храмового комплекса с домом священника и воскресной школой в Палане.

"Этот проект имеет особое значение, ведь Палана остается центром Корякского округа, и от того, насколько крепкие позиции там будет иметь православие, зависит религиозная основа нашего севера", - сказал В.Илюхин.

В реализации задуманного и должен помочь фонд, в состав попечительского совета которого вошли 28 человек. Это представители органов власти, епархии, предприниматели.