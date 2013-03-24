В Ираке стало меньше христианских храмов

Глава Халдейской католической церкви в Ираке заявил о том, что в настоящее время в стране действует всего 57 храмов, хотя еще 10 лет назад, когда Соединенные Штаты начали здесь военную операцию, их было более 300.

Из-за кризиса и межконфессиональных столкновений 2/3 иракских христиан покинули страну, хотя когда-то Ирак считался одним из важнейших центров христианской культуры на Ближнем Востоке.

По мнению экспертов, верующие становятся объектами атак группировок, связанных с “Аль-Каидой”, которые нападают на христиан и разрушают церкви с целью расширения сферы влияния.

На фоне беспорядков, прокатившихся по странам арабского мира, христиане Ближнего Востока не уверены в своем будущем. Так, в Сирии верующие оказались в эпицентре гражданской войны, а копты, составляющие 10% населения Египта, опасаются преследований со стороны исламистов, пришедших к власти в прошлом году.