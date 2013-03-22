В Египте российские экстремалы забрались на пирамиду Хеопса

Группа российских туристов, несмотря на запрет египетских властей, поднялась на вершину знаменитой пирамиды Хеопса в Египте. Об этом сообщил на своей странице в соцсети один из участников ночного подъема Виталий Раскалов.

Чтобы реализовать свои планы, экстремалы-руферы из Москвы, увлекающиеся прогулками по крышам небоскребов и покорением труднодоступных объектов, на протяжении почти пяти часов прятались от охраны в гробнице фараона, передает в четверг, 21 марта, NEWSru.com.

После подъема охранники заметили нарушителей. "Зная египетские обычаи, мы сразу предложили охранникам 100 долларов. Они обрадовались этой сумме и вывели нас с территории", – цитирует Раскалова Life News.

Пирамида Хеопса в Гизе является крупнейшей из египетских пирамид и единственным из "Семи чудес света", сохранившимся до наших дней. По мнению историков, строительство грандиозного сооружения продолжалось около 20 лет и закончилось примерно в 2540 году до н.э.

Ранее подняться на египетские пирамиды могли все желающие, но в 1980-х годах местные власти ввели запрет на подъем после нескольких случаев, когда иностранные туристы срывались с вершины.