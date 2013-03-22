На Синае похищен израильский турист

Полиция Египта сообщила, что утром в пятницу на Синайском полуострове были похищены гражданин Израиля и гражданка Бельгии. Об этом сообщает NEWSru.co.il

По данным полиции, группа бедуинов, угрожая оружием, остановила автомобиль, на котором туристы переезжали из одного курорта в другой, и увезли их в неизвестном направлении.

Министерство иностранных дел Израиля начало проверку инцидента. Имена похищенных туристов не публикуются. На текущий момент известно, что похищенный израильтянин - арабский житель Яффо.

Напомним, что, накануне праздника Песах, израильский штаб по борьбе с террором обновил рекомендацию воздерживаться от посещения Синайского полуострова. Однако многие граждане Израиля, особенно - израильские арабы, игнорируют это предупреждение.

19 марта египетские военные источники сообщили, что раскрыли заговор с участием палестинской террористической организации ХАМАС и международной сети "Аль-Каида". Террористы планировали серию взрывов и нападений на Синайском полуострове.

В результате антитеррористической операции египетские военные и полицейские арестовали двенадцать террористов. Предположительно, несколько боевиков ХАМАС проникли на Синайский полуостров через туннели из сектора Газы в феврале 2013 года и присоединились к египетским салафистам и другим исламским экстремистам, вышедшим на свободу во время разгрома тюрем в ходе Финиковой революции.

У задержанных изъяли огнестрельное оружие и компоненты для изготовления взрывных устройств.

Незадолго до этого египетские источники сообщили, что палестинские террористы похитили ткань, которая используется для военной униформы, и готовят теракты на Синае, которые совершат боевики, переодетые солдатами. В связи с этим египетские военнослужащие на полуострове в срочном порядке получили униформу нового образца.

9 марта министерство внутренних дел Египта объявило о введении на территории Синайского полуострова режима чрезвычайного положения в связи с угрозой теракта.

Режим ЧП был введен после того, как спецслужбы Египта получили конкретную информацию о подготовке джихадистскими группировками серии нападений на полицейские участки на территории полуострова.