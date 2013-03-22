Конфликт буддистов и мусульман Бирмы унес 20 жизней

Число убитых в результате массовых столкновений между буддистами и мусульманами в Бирме продолжает расти, достигнув, по последним данным, 20 человек, сообщает Би-би-си.

Конфликт начался в городе Мейктила в центре страны в среду в результате спора в мусульманском магазине золотых изделий.

После введения комендантского часа улицы города выглядят пустынными, потому что люди боятся покидать свои дома.

Член местного парламента заявил, что отношения между мусульманским меньшинством и буддистами, составляющими около 90% населения страны, оставались напряженными с Нажать начала прошлогоднего межкофессионального конфликта на западе страны.

