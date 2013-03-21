Шотландский священник разрешил мусульманам молиться в церкви

Британский англиканский священник, настоятель храма Св.Иоанна в шотландском Абердине, открыл свою церковь и для местных мусульман, чтобы они молились вместе с христианами.

У приверженцев ислама есть в Абердине только одна мечеть Саид Шах Мустафа Джама, и народу в нее приходит так много, что люди вынуждены совершать намаз под открытым небом. Поэтому преподобный Исаак Пубалан и предложил им временно пользоваться зданием своей церкви.

Имам местной мечети хотя и отметил, что подобные случаи в истории ему не известны, но все же принял предложение пастора. "Это нечто необычное, но такая практика может служить примером и для других церквей страны", - заявил имам Ахмед Магарби.

В Шотландской епископальной Церкви также положительно отнеслись к такой беспрецедентной идее, отметив, что инициатива пастора Исаака Пубалана может стать новой вехой в христианско-мусульманском сотрудничестве.

Преподобный Исаак Пубалан провел детство в Индии, где рос в среде различных религиозных учений, тесно между собой переплетенных. "Светская Индия научила меня относится к каждой религии с равным уважением. Там индуисты, сикхи, христиане и мусульмане живут рядом, независимо от цвета кожи или религиозных верований", - рассказал преподобный Пубалан в интервью The Times of India.

"Как-то однажды, в один особенно холодный день, я проходил мимо мечети в Абердине и увидел, что мусульмане молились под открытым небом, стоя на коленях прямо на промерзшей земле. Я видел, как пар шел у них изо рта. Тогда мне и пришла в голову эта мысль. Я попросил разрешения у церковного совета дать мусульманам возможность молиться в определенные часы в нашей церкви. Вначале мусульмане с опаской восприняли такое предложение, но постепенно число гостей в нашей церкви стало расти", - сообщил священник, напомнив, что такому отношению к нашим ближним и учит Библия.

NEWSru.com