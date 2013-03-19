Парламент Израиля возглавил сын православного священника

Бывший советский диссидент и израильский министр, сын православного священника Юлий Эдельштейн был избран в понедельник на пост спикера Кнессета и возглавил законодательную ветвь власти еврейского государства.

Кандидатуру Эдельштейна предложил правящий партийный блок "Ликуд-Бейтену", отказавший в третьем сроке ветерану партии "Ликуд" Реувену Ривлину. На пленарном заседании Кнессета Эдельштейна поддержали 96 из 120 депутатов, после чего 54-летний уроженец украинского города Черновцы получил деревянный молоток — символ полномочий председателя парламента.

В Советском Союзе Эдельштейн самостоятельно выучил и подпольно преподавал иврит, вместе с другими евреями-отказникам добивался разрешения на выезд из страны, был отчислен из института, арестован, три года провел в тюрьмах и сибирских колониях, став "узником Сиона", по принятому в Израиле определению.

Переехав в Израиль в 1987 году, Эдельштейн занялся общественной и политической деятельностью: стоял у истоков партии русскоязычных репатриантов "Исраэль ба-Алия", позже влившейся в "Ликуд", шесть раз подряд избирался депутатом Кнессета, был вице-спикером, министром иммиграции и абсорбции. В уходящем правительстве он возглавлял министерство информации и связей с диаспорой.

Отец политика — известный священник Русской Православной Церкви Юрий (Георгий) Эдельштейн, который, приняв сан в зрелом возрасте в 1979 году, до сих пор служит в селе Карабаново Костромской области.

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