В США атеисты требуют через суд удаления религиозной фразы с банкнот

В США группа атеистов подала в суд на министерство финансов, требуя удалить слова «In God We Trust» со всех американских банкнот. Атеисты заявили, что эти строки оскорбляют чувства нерелигиозных граждан, пишет The Christian Post.

Базирующаяся в Висконсине ассоциация «The Freedom From Religion Foundation» (FFRF) подала иск в окружной суд по Южному округу Нью-Йорка. Гражданский иск утверждает, что девиз «In God We Trust» нарушает 1-ю и 5-ю поправки к Конституции США и Закон о восстановлении религиозной свободы от 1993 г.

Кроме того, истцов возмущает, что слоган на банкнотах, которыми пользуются в т.ч. атеисты, агностики, светские гуманисты, вольнодумцы и скептики, ложно представляет их религиозные взгляды.

По статистике, представленной атеистами, каждый 5-й американец является неверующим. Глава ассоциации Дэн Баркер также утверждает, что банкноты с религиозной надписью «заставляют атеистов проповедовать монотеизм», даже когда они выезжают заграницу и вынуждены менять американскую валюту на деньги других стран. Баркер утверждает, что религиозный девиз, появившийся на долларах в 1950-е гг., имел своей целью обратить в Христианство народы, среди которых будут циркулировать американские деньги.

Этот иск является уже 4-й попыткой вольнодумцев удалить слова «In God We Trust» с американской валюты. Первые три были поданы в Калифорнии, Техасе и Висконсине и оказались безуспешными.

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