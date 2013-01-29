Лидер ХАМАС не исключил создания конфедерации Палестины и Иордании

Палестинцы могут объединиться с Иорданией в рамках конфедерации, но не ранее, чем создадут собственное государство.

Об этом сообщают палестинские СМИ, цитируя главу Политбюро исламистского движения ХАМАС Халеда Машааля, который встретился с иорданским королем Абдаллой II.

Как сообщает РИА Новости, Иордания в 1948-67 годах контролировала Западный берег реки Иордан с Восточным Иерусалимом и только в 1988 году отказалась от притязаний на эту часть палестинских территорий, занятых Израилем. Растущее разочарование в традиционных методах палестино-израильского урегулирования возрождает интерес политиков и политологов к альтернативным подходам, в том числе различным вариантам иордано-палестинской конфедерации или федерации.

"Говорить о конфедерации сейчас, до создания палестинского государства, неприемлемо. Сперва нужно создать палестинское государство, после чего мы готовы достичь взаимопонимания по вопросам о взаимосвязях, которые служат интересам Палестины и Иордании", - сказал Машааль журналистам. Основной темой встречи с Абдаллой II он назвал примирение движений ФАТХ и ХАМАС, поделивших между собой контроль над палестинскими территориями.

Проект передачи по крайней мере части Западного берега под контроль Аммана прорабатывался в 1987 году на тайных встречах в Лондоне между тогдашним главой МИД Израиля Шимоном Пересом и королем Иордании Хусейном. Практически достигнутое соглашение было заблокировано израильским премьером Ицхаком Шамиром. Сторонники возрождения проекта акцентируют внимание на способности Иордании пойти на больший, чем палестинцы, компромисс в вопросе раздела территорий, и им проще будет согласиться на израильское требование о демилитаризации Западного берега. Кроме того, Иордания как партнер вызывает у Израиля больше доверия, чем палестинское руководство, и, следовательно, располагает к большей гибкости на переговорах.