В Париже протестуют против однополых браков
08:40, 14 января 2013Мир
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Съехались десятки тысяч людей
В Париже 13 января прошла массовая демонстрация протеста против планов правительства разрешить однополые браки.
Французский президент Франсуа Олланд хочет к июню легализовать в стране браки среди гомосексуалистов и усыновление такими семьями детей.
Десятки тысяч людей съехались в столицу со всей страны для участия в акции. Три колонны протестующих направляются к Эйфелевой башне. Демонстрацию протеста поддержали католическая церковь и политические партии правого толка.
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