В Париже протестуют против однополых браков

В Париже 13 января прошла массовая демонстрация протеста против планов правительства разрешить однополые браки.

Французский президент Франсуа Олланд хочет к июню легализовать в стране браки среди гомосексуалистов и усыновление такими семьями детей.

Десятки тысяч людей съехались в столицу со всей страны для участия в акции. Три колонны протестующих направляются к Эйфелевой башне. Демонстрацию протеста поддержали католическая церковь и политические партии правого толка.

Би-би-си

