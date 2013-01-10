В Британии открылась первая церковь для атеистов

Первая "церковь для атеистов" открылась в Соединенном Королевстве. Портал Periodista Digital со ссылкой на "The Independent" сообщает о первой "атеистической мессе", состоявшейся 6 января в бывшем христианском храме в Лондоне.

Представление провели 2 английских комика Сэндерсон Джонс и Пиппа Эвэнс. Пародия на Мессу собрала около 200 зрителей, пишет Седмица.

Согласно британскому изданию, в шутовской "мессе" приняли участие не только неверующие, но и разочаровавшиеся в своих религиозных общинах лица – иудей и католичка.

Новое объединение назвали "Ассамблея Воскресения". Оно позиционирует себя как "Первая церковь атеистов Соединенного Королевства".

"Месса", возглавляемая комиками, содержала множество шуток в адрес представителей разных христианских конфессий, например, сравнивающих протестантских миссионеров, проповедующих на улицах, с полицейскими патрулями.

"Духовная" часть представления состояла в "совместной медитации", когда присутствовавшим предложили закрыть глаза и "и подумать".

Организаторы пообещали каждый месяц приглашать на "мессы" известных комиков и театральных деятелей.

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