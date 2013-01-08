Около 75 тысяч человек посетят Святую землю в рождественский сезон

По оценкам израильских властей, около 75 тысяч туристов и паломников должны посетить Святую землю в рождественский сезон, который длится здесь до конца января, сообщает Православие.RU.

7 января несколько тысяч паломников приняли участие в праздновании Рождества в Вифлееме. В богослужении в Базилике Рождества, которое возглавил Блаженнейший Патриарх Иерусалимский Феофил III, приняли участие представители коптской, ассирийской, эфиопской церквей. Службу посетил глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас.

Богослужения прошли также в десятках православных церквей и монастырей, разбросанных по Израилю и Палестине, в том числе в главном храме Русской духовной миссии — Троицком соборе в Иерусалиме.

Израильские власти облегчили в эти дни проезд через пограничные КПП, поэтому многие паломники успели после иерусалимской службы побывать и в Вифлееме. Однако уличную программу празднования Рождества пришлось свести до минимума, поскольку на страну обрушилась волна зимних штормовых ветров и ливней.