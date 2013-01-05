Вандалы разбили керамические плитки в гробнице царя Давида

Управление древностей сообщило, что в ночь на 3 января были разбиты керамические плитки, облицовывавшие стены в гробнице царя Давида в Иерусалиме. Согласно заявлению пресс-службы Управления, причинен необратимый ущерб.

По данным Управления, это уже второе подобное происшествие за две недели.

В сообщении отмечено, что стены в гробнице были облицованы керамическими плитками, вероятно, в XVII веке, в соответствии с распространенным обычаем в Османской империи. Тогда же была облицована плитками мечеть Купол Скалы.

Управление древностей отметило, что вложило миллионы шекелей в восстановление и сохранение комплекса гробницы царя Давида, чтобы сделать ее одним из самых важных объектов Старого города.

В полицию подана официальная жалоба.

Радиостанция "Коль Исраэль", в свою очередь, напомнила, что полицейские задержали подозреваемого в совершении предыдущего акта вандализма. Им оказался религиозный еврей, который, по его словам, полагал, что его молитва на могиле царя Давида не будет услышана, если он не "обнажит надгробный камень".

NEWSru.