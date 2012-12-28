В 2012 году за свою веру погибли 105 тыс. христиан

В 2012 году в мире погибло по причине своей веры около 105 тыс. христиан, сообщил координатор Наблюдательного комитета по вопросам религиозной свободы в Италии Массимо Интровинье.

Статистика, которой поделился эксперт, по-настоящему пугает: в среднем каждые 5 минут в мире погибает человек из-за того, что является последователем Христа, сообщает Katolik.ru.

Исследователь выделил самые опасные территории, к которым отнес в первую очередь африканские страны Нигерию, Сомали, Мали, где люди боятся даже прийти на св. Мессу. Кроме того, большие риски для христиан существуют в Пакистане, некоторых регионах Египта, странах, в которых до сегодняшнего дня господствуют тоталитарные коммунистические режимы, во главе с Северной Кореей, или страны, в которых общество находится под влиянием этнических националистов, как, например, в Индии.

Почему же христиане стали самой преследуемой группой верующих в мире?

Говоря о причинах ненависти к христианам, эксперт отметил, прежде всего, господство агрессивных идеологий. " С одной стороны имеют место жестокие гонения, убийства и пытки, исходящие от определенных идеологий: например, идеологии исламского радикального фундаментализма, наиболее агрессивных версий этно-национализма, и, естественно, старых коммунистических идеологий. Следует также помнить о том и различать, что есть явления нетерпимости как факт определенной культуры, и есть дискриминация на основе несправедливых законодательных мер, которые проявляются также и в наших странах на Западе, как напомнил Святейший Отец в своем Послании на День мира 2013 года", - отметил Массимо Интровинье.

Эксперт подчеркнул, что не зря Папа, несколько дней назад обращаясь к сотрудникам Римской курии, говорил об опасностях, связанных с культурной диктатурой, которая навязывается специфическими идеологиями, среди которых «гендерная».

"Эти идеологии, очевидно, чувствуют угрозу со стороны христиан и Церкви, которые поднимают свой голос против них и поэтому их лобби, начинают компании нетолерантности и дискриминации", - подчеркнул эксперт.

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