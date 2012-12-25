В Вифлееме ожидают 300 тыс. паломников

Десятки тысяч туристов и паломников прибывают в эти дни на Святую землю. Всего, как ожидают в палестинском минтуризма, в период до 20 января только Вифлеем должны посетить около 300 тыс гостей, сообщает ИТАР-ТАСС.

Полностью забронированы места в местных отелях, а их почти пятьдесят, кроме того, многие паломники останавливаются в соседнем Иерусалиме и других городах Израиля. В целом после долгой паузы в первые годы нового тысячелетия Святая земля переживает настоящий туристический бум — с каждым годом число иностранных посетителей бьет рекорды не только в Израиле, но и на Западном берегу реки Иордан. За первые десять месяцев этого года палестинские территории посетили почти 1,2 млн гостей, что на 10 процентов больше, чем за аналогичный период годом ранее.

В связи с наступлением рождественского периода израильские власти ввели ряд мер по облегчению пропускного режима для христиан-палестинцев, а также для обеспечения беспрепятственного доступа иностранных паломников к святыням на палестинских территориях. Так, на Западный берег будут пропущены 500 христиан из сектора Газа определенных возрастных групп, а для жителей Западного берега будут организованы экскурсии по святым местам на израильской территории. При этом 20 тысяч палестинцев получат пропуска для визита к своим родственникам в Израиле.Власти также увеличивают численность персонала на основных КПП, в том числе на въезде в Вифлеем, чтобы «гарантировать быстрый и бесперебойный въезд паломников в город во время праздников».