Туристы, встречавшие «конец света», повредили храм майя

Туристы, приехавшие в Гватемалу, чтобы встретить "конец света" 21 декабря, повредили древний каменный храм цивилизации индейцев майя в городе Тикаль на севере страны.

Об этом заявил журналистам технический консультант национального парка в Тикале Освальдо Гомес, сообщает NEWSru.

Какие именно повреждения были нанесены, О.Гомес не уточнил, однако отметил, что туристы, несмотря на запрет, забирались по лестнице на всемирно известный храм пирамидальной формы высотой 38 м. По его словам, ущерб был нанесен непоправимый.

Тикаль в пятницу посетили более семи тысяч человек. Туристы в ночь на 21 декабря забрались на Второй храм и Южный акрополь в Тикале, повредив при этом ступени древней лестницы.

Ранее сообщалось, что в преддверии "конца света" в городе были забронированы номера всех отелей. Также стало известно о первых фактах вандализма - среди руин храмов постройки VII-VIII веков на прошлой неделе были задержаны обнаженные женщины, которые плясали вокруг костра и пели.

Тикаль был внесен ЮНЕСКО в список Всемирного наследия в 1979 году. На древних храмах города в одной из серий киносаги Джорджа Лукаса "Звездные войны" базировалась планета Явин-4.