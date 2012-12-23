Ирландия: разрешение на аборт способствует развитию «культурной жизни»

Премьер-министр Ирландии Энда Кенни заявил, что узаконенная возможность абортов в некоторых случаях, будет способствовать развитию «культурной жизни», сообщает «Православие.By» со ссылкой на CWN.

Энда Кенни также заявил, что те изменения, которые предлагается внести в ирландское законодательство, которые позволят совершить аборт в случае, если здоровье матери находится под угрозой, являются одной из форм «защиты жизни женщин и полным уважением к жизни нерожденных».

Премьер-министр отвергл критику четырех архиепископов Ирландии, которые настаивают на том, что изменение законодательства приведет к тому, что аборты будут совершаться не только в случае угрозы жизни матери. Энда Кенни сказал, что он планирует обсудить этот вопрос, когда в январе встретится с представителями Церкви.

Тем не менее, премьер-министр напомнил о его открытых спорах с Католической Церковью, утверждая, что ему угрожали "местью" за критику Ватикана. Он не назвал источник угрозы и не сказал, в какой форме "месть" может быть реализована.

