Каждый шестой житель планеты не исповедует никакой религии

Количество людей без религиозной принадлежности составляет 16% мирового населения. Об этом свидетельствует последнее исследование американского социологического центра Pew Research Center "Мировой религиозный ландшафт", передает "Тиждень".

Исследование засвидетельствовало, что существует большая разница в среднем возрасте представителей разных религиозных групп. Мусульмане и индусы являются самыми молодыми, тогда как самыми старшими оказались буддисты и иудеи. Средний возраст мусульман - 23 года, а средний возраст иудеев - 36 лет.

В то же время христиане (включая католиков) являются наибольшей религиозной группой, которая включает 2,2 млрд человек - 32% мирового населения. Следующей наибольшей по численности группой являются мусульмане - 1,6 млрд (23% мирового населения). Индусы - около 1 млрд (15% мирового населения), а буддистов почти полмиллиарда - около 7%.

Больше чем три четверти людей без религиозной принадлежности живут в Азии, преимущественно в Китае. Многие из них имеют некоторые религиозные или духовные убеждения, и, возможно, даже верят в Бога, но не идентифицируют себя с той или иной конфессией.

Люди, которые исповедуют народные или племенные религии, такие как традиционные религии африканских, китайских и австралийских аборигенов, а также американских индейцев, представляют 6% мирового населения.

Кроме того, в соответствии с данными экспертов, приблизительно одна четверть населения мира принадлежит к религиозным меньшинствам в своей стане. Что же касается 97% индусов и 87% христиан, то они живут в странах, где представляют подавляющее большинство.

В Украине, по данным Pew Research Center, проживает 83,8% населения - христиане, 14,7% - лица без определенной религиозной принадлежности, 1,2% - мусульмане, а индусов, буддистов и иудеев - по 0,1%.

Исследование основывалось на анализе 2,5 тыс. разных источников данных включительно с переписью населения и демографическими исследованиями детей и взрослых в 232 странах мира по состоянию на 2010 год.

Напомним, в 2007 году в мире насчитывалось около 2,1 млрд христиан (в том числе примерно 1,15 млрд католиков), далее следовали поклонники ислама - 1,3 млрд человек, исповедующие индуизм - 900 млн приверженцев, китайские традиционные религии конфуцианство и даосизм -394 млн, буддизм -376 млн. Кроме того, в мире насчитывалось 1,1 миллиарда атеистов, агностиков и прочих "безрелигиозных" людей.