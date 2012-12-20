В США издали Библию, исправленную для гомосексуалистов

В США издали версию Библии, «скорректированную» под нужды гомосексуалистов, сообщает Православие.by со ссылкой на The Christian News Network.

«Мы хотели, чтобы эта книга была исполнена словом Божьим, дабы никто не смог использовать ее неправильно, осуждая представителей ЛГБТ, которые являются детьми Божьими, и нам это удалось», — заявили издатели исправленной Библии, которая была опубликована в конце ноября.

Во избежание «неправильного толкования гомофобами», в новое издание внесены изменения в восемь отрывков из Священного Писания, называющие гомосексуализм грехом.

Например, цитата из книги Левит глава 18, стихи 21-22: «Из детей твоих не отдавай на служение Молоху и не бесчести имени Бога твоего. Я Господь. Не ложись с мужчиною, как с женщиною: это мерзость», теперь выглядит так: «Не ложись с мужчиной, как с женщиной в храме Молоха: это мерзость». Трактовка заключается в том, что гомосексуализм возник у язычников, а потому и запрет на гомосексуальные отношения распространяется исключительно на язычников, но никак не на христиан.

В 1-м послании к Коринфянам (6 глава, стих 9) издатели заменили слово «малакии» (анг. «effeminate» — женоподобный) на «морально слабые». Изначальный текст выглядит так: «Или не знаете, что неправедные Царства Божия не наследуют? Не обманывайтесь: ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники…».

«Вы не можете выбрать свою половую принадлежность, но вы можете выбрать Иисуса. А теперь вы можете выбрать еще и Библию», — говорят издатели.