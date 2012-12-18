Христианство остается самой популярной религией в мире

Большинство жителей Земли - почти шесть миллиардов человек - являются последователями какого-либо религиозного учения.

К такому выводу пришли эксперты американского Pew Research Centre.

Изучив данные переписей населения и соцопросы в более чем 200 странах мира, эксперты выяснили, что христианство по-прежнему остается самой популярной религией. Христианами считают себя 2,2 миллиарда человек, сообщает Русская Служба Би-Би-Си.

На втором месте – мусульмане. Эту религию исповедуют 1,6 миллиардов верующих.

К индуистам причисляют себя около миллиарда человек, к буддистам - 500 миллионов.

Православие.by