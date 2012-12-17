Итальянцы массово исповедуются перед "концом света"

В итальянских храмах наблюдается массовый наплыв верующих, желающих пройти таинство исповеди.

По словам местных священников, они еще никогда не видели такого потока желающих исповедаться. Даже в крупных городах, например, в Милане, по выходным к церквям выстраиваются очереди, сообщает «Православие.By» со ссылкой на "Вести.ру"

Между тем по данным итальянских ученых, дата прихода конца света откладывается. Как сообщил директор астрономической обсерватории при Национальном институте астрофизики Массимо Делла Валле, специалисты обсудят возможные «апокалиптические сценарии» на своей конференции 20 декабря.