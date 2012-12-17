В городе, где стрелок напал на школу, власти эвакуировали церковь

В воскресенье, 16 декабря, полиция эвакуировала церковь Сейнт-Роуз-оф-Лима в американском городе Ньютаун, где в пятницу в школе Сэнди-Хук были застрелены 26 человек.

Власти вынудили людей покинуть помещение церкви прямо во время богослужения, посвященного поминовению жертв трагедии, передает Русская служба Би-би-си.

По их словам, эвакуацию провели из-за сообщения об угрозе взрыва.

Район оцеплен вооруженными полицейскими. По сообщению фотографа агентства Ассошиэйтед пресс, полицейские выносили что-то завернутое в красный брезент.

По сообщению корреспондента Би-би-си, полиция окружила один из домов неподалеку от церкви. Власти пока не комментируют ситуацию.

Напомним, 14 декабря в начальной школе Сэнди-Хук в Коннектикуте 20-летний Адам Ланза расстрелял убил 26 человек: 12 девочек, восемь мальчиков и шесть женщин. Ланза совершил самоубийство в тот момент, когда услышал, что прибыли силы полиции.