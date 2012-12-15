В Армии США запретили критиковать все, что связано c исламом

Новое руководство для военнослужащих, готовящееся к выпуску в армии США, для инструктажа регулярных войск, отправляющихся с миссией в Афганистан, предписывает солдатам не делать уничижительных высказываний в отношении традиций, характерных для исламского мира, пишет Седмица.Ru со ссылкой на Judicialwatch и Wall Street Journal.

Более того, новая памятка для солдат, состоящая из 75 страниц, указывает, что одной из причин участившихся случаев нападения афганских боевиков на силы коалиции - является незнание военными афганской культуры.

За прошедший год, только по официальным данным, более чем 3 дюжины атак на силы коалиции унесли жизни 63 американских военных. Согласно новой памятке, потерь было бы значительно меньше если бы афганские боевики не вызвали «социально-культурный шок» у американских военных.

«Лучшее понимание афганской культуры и понимание ситуации поможет войскам вступать в более эффективное взаимодействие и избегать культурных конфликтов, которые могут привести к всплеску насилия», говорится в военном руководстве.

Памятка также содержит список тем, которые запрещено обсуждать во время пребывания в Восточных странах. Нельзя выступать с критикой афганцев в целом. Запрещено критиковать что-либо, имеющее отношение к исламу. Не рекомендуется негативно высказываться относительно террористического сообщества Талибан (который также нельзя называть террористическим), упоминать о защите прав женщин. Запрещена даже критика педофилии, нельзя упоминать о гомосексуальности и гомосексуальном поведении.

Ряд высокопоставленных военных чиновников уже высказались против введения данной инструкции для военнослужащих США.

Немногим ранее, администрация президента Обамы также изменила учебную программу для обучения федеральных агентов по борьбе с терроризмом и экстремизмом, устранив все материалы, которые представляют мусульман в негативном виде. По указанию Белого дома, в рамках программы по борьбе с исламофобией ФБР вынуждено было уничтожить учебные инструкции, в которых мусульмане описывались как неблагонадёжные граждане, потенциально склонные к насилию, терроризму в государственных масштабах.

Более того, практически каждое федеральное агентство США обязано принимать участие в акциях по защите прав мусульман, борьбе с исламофобией и прочих акциях, направленных на воспитание духа толерантности в обществе.

В частности Департамент юстиции проводит специальную программу по защите прав мусульман, представители Национальной безопасности встречаются с членами экстремистских исламских организаций, а космическому агентству NASA предписано вести беспрецедентную миссию по развитию про-исламской дипломатии.