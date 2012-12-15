На Аляске атеисты рекламируют свои убеждения на автобусах

Национальная атеистическая организация «Фонд свободы от религии» (Freedom From Religion Foundation) выкупила автобусную рекламу в самом крупном городе Аляски – Анкоридже, сообщает Invictory.org со ссылкой на Сhristian Рost.

На двух автобусах изображен Санта-Клаус и слоган: «Да, Виржиния… Бога не существует», который был перефразирован из оригинального: «Да, Виржиния, Санта-Клаус существует», взятого из популярной статьи в газете New York Sun от 1897 года.

Также по городу ездят автобусы с фразами: «Представьте, что религии нет», «Живи сегодня: загробной жизни не существует» и «Выспись в воскресенье».

Энни Лаури Гэйлор, сопредседатель атеистической организации, отметила, что вышеупомянутая реклама дает возможность выразиться многим нерелигиозным жителям штата.

Представитель города сообщила, что реклама выкуплена до 6 января, и добавила, что христиане также могут публиковать свои рождественские послания на автобусах.