За атеизм казнят в 7 странах мира

Международный Союз Гуманизма и Этики (IHEU) опубликовал отчет, посвященный тому, как в мире относятся к светским людям. Выяснилось, что в 7 странах мира атеизм наказуем по закону смертной казнью, сообщает CNL-NEWS со ссылкой на The Christian Post.

Отчет «Свобода мысли 2012 – всемирный отчет о дискриминации против гуманистов и нерелигиозных людей» изложен на 72 страницах и содержит подробности самых крайних случаев преследования и дискриминации неверующих людей в мире.

Миссия IHEU – построить и представить глобальное гуманистическое движение, которое защищает права человека и содействует гуманистическим ценностям во всем мире.

Афганистан, Иран, Мальдивы, Мавритания, Пакистан, Саудовская Аравия и Судан – это 7 стран, названных организацией, где есть возможность для атеистов получить высшую меру наказания.

«Большинство из атеистов попадают в тюрьму за изложение своих личных взглядов через СМИ», - сказал Мэтт Черри, редактор издания.

Отчет более подробно рассматривает ряд случаев, когда атеисты попадали в тюрьму просто за то, что поделились своими взглядами в таких соцсетях, как Фейсбук. Среди таких заключенных – Александер Аан, индонезийский атеист-активист, который 2,5 года заявлял в Фейсбуке, что не верит в Бога; турецкий пианист Фазил Сей – за свои богохульные высказывания в Твиттере; 17-летние Гамал Абду Массуд и Бишой Камел из Египта, которым дали 3 и 6 лет тюрьмы соответственно за размещение богохульных мультиков на Фейсбуке и другие.

IHEU отмечает, что в последние годы число дел, связанных с богохульством, сильно увеличилось – в частности благодаря распространению явления социальных сетей, таких, как Фейсбук и Твиттер, что упростило возможность для простого человека поделиться своими мыслями с сотнями и тысячами людей в мире.

Большинство стран, о которых рассказано в отчете, расположены в Азии и Африке, и там рассмотрены страны, где законы «отрицают право на существование атеистов, ущемляют их свободу убеждений и их выражения, отменяют их право на гражданство, ограничивают их право на брак». Отчет также указывает на законы, которые «препятствуют их доступу к всеобщему образованию, запрещают им входить в общественные организации, работать на государство, криминилизируют их критику религии и казнят за оставление религии их родителей».

Бангладеш, Египет, Индонезия, Кувейт и Иордания были указаны как страны, где любая симпатия атеистическим взглядам полностью запрещена или строго ограничена местными законами.

В других странах, таких, как Малайзия, граждан принуждают регистрироваться как последователей небольшого числа официально признаваемых религий.

Отчет «Свобода мысли 2012» также рассматривает примеры из Европы и США, где, по мнению авторов, права атеистов также ущемляются.