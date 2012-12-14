Парламент Германии узаконил религиозное обрезание

Парламент Германии выступил за религиозное обрезание, передает dpa. В среду, 12 декабря, бундестаг проголосовал за принятие законопроекта, разработанного правительством. В поддержку документа проголосовали 434 депутата, 100 выступили против, а 46 воздержались. В пятницу, 14 декабря, за законопроект проголосует бундестаг, который уже выразил готовность одобрить его.

Согласно новому закону, родители имеют право решать, делать ребенку обрезание по религиозным мотивам или нет. При этом после 14 лет у подростка появится нечто вроде права вето, то есть родителям придется учитывать его мнение при проведении операции. Кроме того, в документе говорится, что обрезание должны делать высококвалифицированные специалисты в соответствии с санитарными нормами.

Оппозиция вносила на рассмотрение парламента альтернативный проект. Социал-демократы, "Левые" и "Зеленые" предлагали разрешить обрезание только с 14 лет. Однако их предложение не было поддержано.

Религиозное обрезание оказалось в Германии под угрозой после того, как кельнский земельный суд приравнял обрезание несовершеннолетних к нанесению телесных повреждений. Такое решение вызвало протесты со стороны мусульман и евреев, для которых обрезание является частью религиозной традиции.

Лента ру