Англиканской Церкви запретят венчать гомосексуалистов

Англиканской Церкви, в отличие от других религиозных организаций в Великобритании, будет запрещено проводить церемонии бракосочетания гомосексуалистов. Как пишет во вторник, 11 декабря, газета The Independent, об этом заявила министр культуры Мария Миллер, которая представила британскому парламенту правительственный план легализации однополых браков.

Законопроект о браках гомосексуалистов, разработанный на основе проведенных летом общественных консультаций правительства, планируют опубликовать в конце января 2013 года, а к следующему лету его предполагается провести через парламент, чтобы уже в начале 2014-го однополые пары в Англии и Уэльсе смогли сочетаться браком. Правительство включило в свой план четыре специальных положения, которые призваны сгладить недовольство депутатов-традиционалистов, пишет Лента.Ру.

Во-первых, это запрет на однополые бракосочетания в двух англиканских церквях - Церкви Англии и Церкви Уэльса. Во-вторых, согласно плану, ни одну религиозную организацию или отдельного священнослужителя нельзя будет принудить к проведению церемоний нового типа без их согласия.

В-третьих, религиозным организациям и их служителям нельзя будет сочетать браком гомосексуалистов, если это не одобрено руководящими органами этих организаций. Наконец, предполагается внести поправки в Акт о равенстве от 2010 года, согласно которым организации или священнослужителей нельзя будет обвинить в дискриминации за отказ от проведения однополых бракосочетаний.

Несмотря на все оговорки, традиционалисты из Консервативной партии встретили выступление Миллер, которая также является министром по делам женщин и равноправия, скептически. Лидер консерваторов, премьер-министр Дэвид Кэмерон, ранее выступил в поддержку узаконивания однополых браков, в том числе и в виде религиозных церемоний, однако оставил за депутатами-однопартийцами право голосовать против законопроекта.

Лидеры двух других ведущих партий, Лейбористской и Либерально-демократической, также поддержали реформу. При этом их представителям в Палате общин, в отличие от коллег-тори, придется по всей видимости голосовать в соответствии с генеральной партийной линией. Что касается Палаты лордов, то там, как пишет The Guardian, реформа, скорее всего, не встретит значительного сопротивления.

Процесс узаконивания однополых браков идет в Великобритании уже несколько лет. В 2005 году гомосексуалисты получили право официально регистрировать гражданские союзы, дающие им юридический статус, аналогичный статусу гетеросексуальных супругов. Активистов ЛГБТ-сообщества такая уступка не удовлетворила, и они требуют полноценного доступа однополых пар к институту брака, в том числе и к соответствующим религиозным церемониям.

Параллельно с общественной консультацией в Англии и Уэльсе аналогичная процедура прошла в Шотландии, и правительство этой части Соединенного королевства также пообещало легализацию однополых браков - как гражданских, так и церковных.