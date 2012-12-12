В Великобритании Церковь обяжут венчать однополые «браки»

В Великобритании однополые «браки» в будущем должны будут совершаться в церквях и других религиозных учреждениях. Соответствующее постановление ждут на этой неделе от министра по культуре Марии Миллер, сообщают католические СМИ.

Но религиозные общины, которые выступают против гомосексуальных союзов, хотят иметь «абсолютную гарантию» не проводить подобные церемонии.

Кроме того, консервативное правительство Дэвида Камерона рискует расколоться на 2 лагеря, т.к. часть министров отвергает идею однополых «браков».

Британский закон о зарегистрированных гражданских партнёрствах, вступивший в силу в 2005 г., дает гомосексуальным союзам права и обязанности, равные с обычными браками, в т. ч. они имеют право на усыновление детей.

Но до сих пор невозможно было получить благословение на подобный «брак» в церкви. В марте правительство отвергло планы ввести церковное «венчание» однополых союзов. Однако активное движение «за равноправие» стремиться все же узаконить возможность церковного ритуала для содомитов.

В настоящее время Католическая и Англиканская Церкви выступают против «венчания» гомосексуалистов. Англиканская Церковь, изначально поддерживавшая идею гражданских однополых союзов, отказывается проводить для них церковные церемонии.

Другие религиозные организации, такие как квакеры, унитарии и либеральные иудеи, согласны давать «благословение» на «брак» содомитам, пишет Седмица.Ru.