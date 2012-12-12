В Аргентине закровоточила статуя Девы Марии (фото)

В аргентинском городке Сальто-Гранде (провинция Санта-Фе) произошло шокировавшее всю страну событие. Несколько дней назад закровоточила статуя Девы Марии в госпитале, сообщает Седмица.Ru со ссылкой на местные СМИ.

Кровь на месте глаз, рук, стекающую к подножию образа, обнаружил сотрудник больницы. С тех пор сотни католиков посетили святилище, а пресса пестрит сообщениями о «чуде».

Биохимический анализ показал, что собранная со статуи красная жидкость на 99.6 % действительно является кровью.

Архиепископ г. Росарио Хосе Луис Мольяган призвал верующих соблюдать осторожность и не делать поспешных выводов. «Пока у нас нет объяснений», — заявил иерарх. Явление станет предметом дальнейшего расследования.