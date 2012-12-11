Тема ближневосточного конфликта изобразили на рождественской открытке

В связи с приближающимся католическим Рождеством в социальных сетях ходит открытка, на которой в традиционный библейский сюжет вплелись мотивы палестино-израильского конфликта, а именно тема оккупации палестинских земель, сообщает Louise Blouin Media.

На открытке, автором которой, предположительно, является известный британский художник Бэнкси (Banksy), работающий в стиле стрит-арт, изображены идущие в Вифлеем Иосиф и Мария, остановившиеся перед испещренной граффити «стеной апартеида», построенной «Израилем» на Западном берегу.

Слева от них пастух пасет своих овец, а вдалеке над городом, отгороженным бетонным забором, протянувшимся в обе стороны за пределы картины, сияет путеводная звезда, знаменующая рождение Иисуса.

Популярный художник, личность которого до сих пор неизвестна, ставший знаменитым благодаря своей настенной живописи преимущественно остросоциального содержания, обращается к теме ближневосточного конфликта не впервые.

В 2005 году во время поездки в Палестину он нарисовал девять фресок прямо на разделительной стене, две из них сейчас выставляются в галерее Art Miami, но ни одна не вошла в серию рождественских открыток.