В румынском храме нашли фреску с изображением апокалипсиса

В старинной церкви румынского города Брашова натолкнулись на "подтверждение апокалипсиса", который, согласно Большому Календарю майя, ожидает человечество 21 декабря. 14 фресок, написанные примерно в XVIII веке изображают процессы, которые сейчас можно увидеть в документальных фильмах, посвященных концу света.

Доверие к фрескам повышает то, что они подтверждают теорию гелиоцентрической системы мира, которая в то время не была поддержана церковью , передает NEWSru.com.

Фрески со сценами Судного дня нашли в часовне православной церкви Святого Николая, построенной в 1495 году. Действия, которые изображает фреска под названием "Колесо мира", оставалась непонятной исследователем до тех пор, пока не появились разговоры о конце света в 2012 году и его возможных причинах.

На фреске изображено вращение Земли вокруг Солнца, где Солнце, внутри которого находится равносторонний треугольник со "всевидящим оком", напоминающий известный масонский символ, направляет смертельные лучи в сторону Земли. Несколько святых пытаются сдвинуть с места Землю, как будто они хотят перевернуть ее, что вызывает ассоциации с теорией смены магнитных полюсов нашей планеты. Самые поздние из этих фресок были написаны в 1737 году иконописцами Георгием Хранитом и его братом Григорием, о чем свидетельствуют подписи.

Внимание ученых фрески привлекли и потому, что во время их написания теория Николая Коперника о том, что планеты движутся вокруг Солнца, официально церковью не признавалась. Справедливость по отношению к теории о гелиоцентрической система мира была восстановлена Ватиканом лишь в 1992 году. А речи о солнечных вспышках и сдвигах магнитных полюсов тогда тем более не шло.