В Дубае испекут полукилометровый рождественский пирог

Гигантский рождественский пирог — штоллен — длиной 570 метров испекут лучшие кондитеры ОАЭ в преддверии католического Рождества. Об этом сообщают в воскресенье арабские СМИ.

Пирог этот будет выставлен в одном из крупнейших торгово-развлекательных центров финансовой столицы Эмиратов — Дубае. Там все желающие смогут не только сфотографироваться рядом с этим гастрономическим чудом, но и попробовать — пирог также будут резать и продавать кусками, а все вырученные средства пойдут на благотворительные цели.

Традиционный немецкий рождественский пирог штоллен впервые приготовил повар из Дрездена в XIV веке. В его состав входит множество ингредиентов и пряности, сверху его посыпают сахарной пудрой. Штоллен имеет плотную структуру, яркий аромат, а, полежав несколько дней, становится только вкуснее.

РИА Новости