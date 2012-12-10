Священное Писание доступно 5,4 миллиардам человек

Организация Wycliffe Bible Translators, целью которой является перевод Писания на все языки к 2015 году, сообщает, что она прилагает все возможные усилия и уверенно идет к достижению своей цели, сообщает CNL-NEWS со ссылкой на The Christian Post.

Wycliffe отмечает, что вместе с присоединившимися организациями, такими, как The Seed Company и SIL International, организация сможет перевести Библию на 2075 различных языков мира. Хотя осталось еще осуществить перевод на 1967 языков, огромная часть человечества сейчас имеет доступ к Писанию на своем родном языке.

Последние статистические данные показывают, что впервые число языков, на которые сделан перевод, превысило те, на которые он не сделан. Это значит, Писание доступно 5,4 миллиардам человек. Хотя на оставшихся 1967 языках, многие из которых являются диалектами более крупных языков, разговаривают 209 миллионов человек.

«В последние годы существенное влияние на интенсивность перевода оказали новые технологии и стратегии, которые напрямую приблизили нас к местным сообществам и выработали креативные решения в том, как перевести Библию с использованием самых точных доступных средств. Wycliffe для осуществления переводов использует новые компьютерные и спутниковые технологии. Кроме перевода Священного Писания организация оказывает медицинскую помощь и обучает жителей профессиональным навыкам. Но самое важное, что переводы Библии приближают людей к Самому Богу – Тому, Кто преображает их сердца», - написано в заключении заявления Wycliffe.