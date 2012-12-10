В школах США отныне упоминание Бога под запретом

В американских школах повсеместно запрещают упоминать бога как ученикам, так и учителям. Директора вынуждены идти на такие меры, опасаясь исков со стороны родителей, ведь, согласно законодательству США, государственным школам запрещено выделять одну религию перед другой.

На протяжении последнего года администрации многих школ вынуждены были ввести запрет на упоминание «Всевышнего», «Бога» и других религиозных терминов. Эти слова нельзя использовать как учителям, так и ученикам. Более того, педагоги вынуждены пересматривать учебную программу и исключать из текстов различных произведений отрывки религиозного характера.

Так, в Северной Каролине директор школы заставил 6-летнюю ученицу исключить упоминание бога из поэмы, которую она написала и собиралась прочитать на празднике в День ветеранов. Родители других учеников обратили внимание на строчку: «Он молился Богу о мире, он молил Бога дать сил». Они тут же обратились к директору с требованием убрать религиозные элементы из программы, сообщает местное издание McDowell News.

Администрации пришлось пойти им на встречу, иначе бы школе грозил судебный иск, который учебное заведение, скорее всего, проиграло бы. Основанием мог послужить текст первой поправки к Конституции США, в котором сказано, что «Конгресс не должен издавать ни одного закона, относящегося к установлению религии или запрещающего свободное исповедание оной». При этом введение религиозных элементов в школьную программу, например, из христианства, может ущемить права учеников, принадлежащих другой конфессии или придерживающихся атеизма.

«Как директор я должна переступить через собственные религиозные убеждения и следовать букве закона, который признает за нами право на свободу слова и вероисповедания, но при этом нам, как государственной школе, нельзя выделять одну религию перед другой», - прокомментировала ситуацию Дезире Киркпатрик, директор учреждения.

В то же время другие представители образовательной системы штата обвиняют школу в ущемлении прав самой ученицы, ссылаясь все на ту же первую поправку.

Этот случай – один из многих. Так, сразу в нескольких американских школах под запрет попало исполнение патриотической песни «Боже, храни Америку», которая раньше звучала на многих мероприятиях и воспитывала в детях гордость за родину. Таким образом, перестают существовать школьные традиции с 20-летней историей, что возмущает большинство родителей, воспитанных в то же духе.

А газета Belfast Telegraph сообщает о трудностях, с которыми приходится сталкиваться, например, учителям литературы. Так, им пришлось убрать из текстов слово «бог», что порой осложняет понимание сути происходящего. Правке, в частности, подверглась пьеса Уильяма Шекспира «Генрих V».

rt-russian