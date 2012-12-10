В КНР монах вынудил восемь человек совершить самосожжение

Китайская полиция задержала тибетского монаха, вынудившего восьмерых человек, трое из которых погибли, совершить акты самосожжения во имя "независимости Тибета", сообщает в понедельник сайт агентства Синьхуа.

Служитель монастыря Кирти уезда Аба тибетской автономной префектуры провинции Сычуань и его племянник обвиняются в том, что, "следуя инструкциям Далай-ламы и его сторонников", начиная с 2009 года, вынудили восьмерых человек совершить акты самосожжения. Трое погибли. Монах был задержан еще в августе после серии самосожжений в Абе, однако сообщается об этом только сейчас.

40-летний мужчина, тибетское имя которого звучит как Лоранг Кончон (Lorang Konchok) признался полиции, что поддерживал постоянные контакты со связанной с Далай-ламой организацией, выступающей за независимость Тибета. Монах не только информировал членов организации об актах самосожжения, но, пользуясь своим влиянием в монастыре, принуждал к самосожжению других монахов. В частности, по его признанию, он объяснял молодым монахам, что самосожжение не противоречит буддийским доктринам и после смерти в огне они будут считаться героями. Он обещал погибшим нести славу о них далеко за пределы Китая, а также оказать всевозможные почести их родственникам.

Случаи самосожжения в знак протеста против политики китайских властей широко распространены в районах компактного проживания тибетцев. Только в последний месяц произошло пять подобных случаев — погибли как служители тибетских монастырей, так и простые представители этого нацменьшинства. По официальным данным Пекина, с марта 2011 года по июнь текущего года в результате актов самосожжения погибли более 20 тибетцев.

РИА Новости