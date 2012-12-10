В КНР монах вынудил восемь человек совершить самосожжение
Трое из которых погибли
Китайская полиция задержала тибетского монаха, вынудившего восьмерых человек, трое из которых погибли, совершить акты самосожжения во имя "независимости Тибета", сообщает в понедельник сайт агентства Синьхуа.
Служитель монастыря Кирти уезда Аба тибетской автономной префектуры провинции Сычуань и его племянник обвиняются в том, что, "следуя инструкциям Далай-ламы и его сторонников", начиная с 2009 года, вынудили восьмерых человек совершить акты самосожжения. Трое погибли. Монах был задержан еще в августе после серии самосожжений в Абе, однако сообщается об этом только сейчас.
40-летний мужчина, тибетское имя которого звучит как Лоранг Кончон (Lorang Konchok) признался полиции, что поддерживал постоянные контакты со связанной с Далай-ламой организацией, выступающей за независимость Тибета. Монах не только информировал членов организации об актах самосожжения, но, пользуясь своим влиянием в монастыре, принуждал к самосожжению других монахов. В частности, по его признанию, он объяснял молодым монахам, что самосожжение не противоречит буддийским доктринам и после смерти в огне они будут считаться героями. Он обещал погибшим нести славу о них далеко за пределы Китая, а также оказать всевозможные почести их родственникам.
Случаи самосожжения в знак протеста против политики китайских властей широко распространены в районах компактного проживания тибетцев. Только в последний месяц произошло пять подобных случаев — погибли как служители тибетских монастырей, так и простые представители этого нацменьшинства. По официальным данным Пекина, с марта 2011 года по июнь текущего года в результате актов самосожжения погибли более 20 тибетцев.