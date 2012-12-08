Премьер-министр Австралии заявила о приближении конца света

Премьер-министр Австралии Джулия Гиллард записала обращение к согражданам, в котором провозгласила скорое наступление конца света.

"Мои дорогие соотечественники! Конец света действительно наступает. [...] похоже, что календарь индейцев майя оказался точным", - сказала Гиллард на фоне национальных флагов. По ее словам, несмотря на отсутствие каких-либо научных подтверждений, она верит в пророчество о скором апокалипсисе.

"Не важно, каким будет последний удар. Будь то пожирающие мозг зомби, нашествие адских демонов из ада или окончательный триумф корейской поп-музыки, в одном вы всегда можете быть уверены: я всегда буду с вами. До самого конца", - пообещала Гиллард, отметив, что в пророчестве майя есть небольшой позитивный момент: ей больше не придется давать изнуряющих интервью.

"Желаю всем удачи", - завершила свое выступление премьер-министр.

Австралийцы по-разному отреагировали на ролик, записанный для одной из местных радиостанций. Одни сочли его недопустимым, назвав выступление Гиллард "нецелевым использованием денег налогоплательщиков", другие поддержали главу правительства, объявив, что она полностью права, пишет Лента.ру.

Один из комментаторов выразил свое отношение к ролику следующим образом: "Джулия - молодец! Ты выросла в моих глазах! И, кстати, лично я надеюсь на зомби..."

Гиллард стала не первым политиком, который за последнее время выступил с комментариями о наступлении конца света 21 декабря 2012 года. Ранее депутат Госдумы РФ от ЛДПР Ярослав Нилов более оптимистично высказался по этом поводу. По данным народного избранника, "все будет хорошо!".

С таким же прогнозом выступил и Гидрометеоцентр России, что, однако произвело противоречивый эффект, поскольку многие россияне с некоторым недоверием относятся к предсказаниям этой организации.