Во Флориде в школе велели заменить младенца Иисуса снеговиком

Во Флориде в начальной школе Коттондейла на Рождество всегда ставили вертеп – изображение сцены Рождества Христова, с Марией, Иосифом и младенцем Иисусом. Однако в этом году вместо вертепа – Санта-Клаус и снеговик.

Директор школы Бренда Джонс сказала, что такова инициатива Департамента образования, ссылающегося на отделение церкви от государства.

В окружном школьном управлении отказались от комментариев, однако бывший член этого управления Бетти Дюфи сказала, что едва ли школа могла тут что-нибудь поделать: «Им угрожают подать в суд на школьное управление, а это грозит очень большими расходами и почти неизбежным проигрышем дела».

Идеология мультикультурности и воинствующего секуляризма, чрезвычайно влиятельная на Западе, стремится полностью подчинить себе общественную жизнь. Одно из препятствий на ее пути – христианские праздники, особенно самый главный (для западного христианства) и самый любимый из них – Рождество. Поэтому на Западе уже который год идет "война с Рождеством": запреты исполнять на праздничных торжествах традиционные рождественские гимны, выставлять вертепы, изображать христианскую символику на открытках и т.п. Даже от самого слова «Рождество» стараются по возможности избавиться, поскольку по-английски оно происходит от слова «Христос» (Christmas – от Christ), заменяя его просто словом «праздник» или словосочетанием «Зимние праздники».

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