В штате Вашингтон больше не будут писать «жених» и «невеста»

Слова «жених» и «невеста», так же как «муж» и «жена» скоро уйдут в небытие, так как власти американского штата Вашингтон намерены отказаться от их употребления в свидетельстве о браке и в свидетельстве о разводе.

В интервью изданию Fоx News глава социального департамента штата Вашингтон Том Чёрч сообщил, что они намерены заменить эти слова на более нейтральные в смысле половой принадлежности.

Чиновник сообщил, что эти намерения стали результатом принятия 13 февраля 2012 года и его повторным принятием на референдуме 6 ноября 2012 года закона об «однополых браках». В связи с этим, сказал глава социального департамента, необходимые меры по внесению изменений в свидетельства о браке будут приняты в сжатые сроки. Слова «жених» и «невеста» могут быть заменены на слова «супруг А» и «супруг Б», либо «лицо А» и «лицо Б».

«Символично, что принятие закона об однополых браках вносит столь радикальные изменения в действующие законы. Придется отказаться от принятой концепции «жених- невеста», «муж- жена», по крайней мере , с точки зрения закона», - заявил советник по семейным отношениям Петер Шприг.

Он предположил, что гетеросексуальные пары могут просто зачеркнуть новое название в свидетельствах и вписать старое.

Katolik.ru