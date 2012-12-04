В Латвии установлен самый большой венок Адвента

В первый день Адвента была зажжена свеча на самом большом в Латвии венке, который был установлен возле евангелическо-лютеранской церкви в Скулте. Как отмечает наставник общины Иво Павлович, в диаметре венок составляет 19 метров (до этого диаметр самого большого в Латвии венка составлял 10 метров).

Основание венка изготовлено из деревянных конструкций и еловых веток, а также декорирован фигурками ангелов и звезд. В центре венка – крест Мары, являющийся символом евангелизации. Четыре других креста символизируют четыре Евангелия, а также добрую весть о рождении Христа.

В создании самого большого венка Адвента приняли участие прихожане церкви в Скулте, управление Скулте, центр культурной интеграции и др. На создание самого большого венка ушло две недели.

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