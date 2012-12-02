Шииты получили треть мест в парламенте Кувейта

В Кувейте прошли парламентские выборы: треть мест в национальной ассамблее получили шииты.

Как передает РИА «Новости», по официальным данным, явка на выборах составила около 39%. Однако оппозиция заявляет, что проголосовали только 26% избирателей.

Шиитам достались 17 из 50 мест в парламенте, а исламисты, на прошлых выборах выигравшие 33 места, в этот раз получили только четыре мандата. Три депутатских кресла получили женщины.

При этом ни одного мандата не досталось двум крупнейшим в Кувейте племенным образованиям — Мутыр и аль-Авазим, представители которых составляют 18% от всех жителей страны. Лидеры этих племен бойкотировали парламентские выборы.

По данным наблюдателей, новый состав национальной ассамблеи будет более лояльным режиму правящего эмира, шейха Сабаха аль-Ахмеда аль-Джабера ас-Сабаха, чем предыдущий состав парламента.