Сегодня отмечается Международный день борьбы за отмену рабства

Сегодня, 2 декабря, отмечается Международный день борьбы за отмену рабства. Он связан с датой принятия Генеральной Ассамблеей ООН Конвенции о борьбе с торговлей людьми и с эксплуатацией проституции третьими лицами (резолюция ООН № 317 (IV) от 2 декабря 1949 года), сообщает UN.org.

Целью этого Дня является искоренение таких современных форм рабства как торговля людьми, сексуальная эксплуатация, наихудшие формы детского труда, браки по принуждению, продажа невест, передача по наследству вдов и насильственная вербовка детей для их использования в вооруженных конфликтах.

На сегодняшний день в мире 21 миллион женщин, мужчин и детей живут в рабстве.

В послании Генерального секретаря ООН Пан Ги Муна по случаю Международного дня борьбы за отмену рабства сказано:

«Сегодня правительства, гражданское общество и частный сектор должны объединиться, чтобы искоренить все современные формы рабства... Давайте вместе делать все, что в наших силах, в интересах миллионов людей, которых держат в рабстве и лишают человеческих прав и достоинства».